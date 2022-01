Le ASL tengono d'occhio il campionato: in caso di focolai gare proibite. 25-28 No Vax in A

La Serie A riparte e non ha intenzione di fermarsi. I tanti casi di contagio da Coronavirus tra i giocatori preoccupano i club, che come al solito devono fare i conti anche con le Asl. Sotto questo profilo, spiega la Repubblica, le autorità sanitarie locali starebbero lavorando a una sorta di schema comune: quando ci sarà un focolaio, impediranno alle squadre di partire. Per ora, complice il fatto che molti casi si siano verificati durante le feste - quindi senza contatti nel gruppo squadra - l’unico club al momento davvero sotto la lente d’ingrandimento è la Salernitana, a cui è già stata impedita la disputa della gara con l’udinese prima di Natale.

25-28 no Vax. L’altro aspetto che preoccupa le società è il numero - molto limitato ma esistente - di calciatori che rifiutano il vaccino. Il quotidiano ne conta tra 25 e 28, alcuni dei quali però guariti e quindi in possesso di super Green Pass; ci sarebbe inoltre un caso di giocatore che ha ricevuto la prima dose e si è fermato lì. Il problema nasce proprio dall’eventuale obbligatorietà del pass verde per i lavoratori: se il governo andrà avanti su questa strada, non potranno scendere in campo.