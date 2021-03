Le frecce di Gattuso: i numeri formidabili degli esterni d'attacco

Lozano, Politano e Insigne insieme formano un bottino di 36 gol stagionali, quasi la metà dei 73 realizzati dal Napoli (il 49,3%), quando mancano ancora dodici gare. Il dato viene proposto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza l'impatto degli esterni: "Non solo gol, le ali della felicità sono state preziose anche per i sedici assist realizzati. Restringendo l’analisi solo al campionato, l’obiettivo del ritorno in Champions League passa per gli esterni offensivi che sono partito di maggioranza nel governo del gol azzurro.

Il Napoli ha il terzo attacco della serie A con 56 reti realizzate, 30 (il 53,6%) sono opera di Insigne, Lozano e Politano, che hanno prodotto anche otto assist in campionato. Il Chucky rappresenta energia positiva, ha l’accelerazione, il cambio di passo, può cambiare l’inerzia della proposta offensiva quando non si riescono ad aprire gli spazi e con Osimhen può formare una batteria d’assalto in campo aperto, quando il Napoli può colpire in verticale".