"Le mele nelle punte dei cancelli e l'antenna per le partite", i retroscena su Kvara-bambino

Il legame tra Napoli e Khvicha Kvaratskhelia passa anche per “La Georgia di Kvara” di Giorgi Kekelidze, già un best seller nel paese del fantasista

Il legame tra Napoli e Khvicha Kvaratskhelia passa anche per “La Georgia di Kvara” di Giorgi Kekelidze, già un best seller nel paese del fantasista del Napoli campione d’Italia, da ieri in edizione italiana. Scrive quest'oggi Repubblica presentando l'opera che non è una biografia, ma il racconto 'di un esempio che con il lavoro e il talento si può arrivare in alto: Khvicha è una speranza per i georgiani, in un momento in cui il paese ha ottenuto lo status di candidato a entrare nell’Ue', come spiega Kekelidze.

Il libro narra il talento di Tbilisi e la Kvara-mania: "Le pagine ripercorrono l’infanzia e l’amore per il calcio quando da ragazzino, per vedere una partita in tv, Khvicha catturava il segnale con un’antenna artigianale su una montagna. E poi lo stratagemma delle mele conficcate alle estremità appuntite dei cancelli di ferro perché il pallone non si bucasse con i suoi tiri già allora potentissimi: come quello segnato al Monza a inizio campionato scorso, una prodezza che gli valse il soprannome “Kvaravaggio” dal suo secondo popolo, quello napoletano".