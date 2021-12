Le nuove soluzioni di Spalletti: dal 4-3-3 al 3-4-2-1, il Napoli può fare più moduli

L'emergenza indurrà Luciano Spalletti a modificare qualcosa anche dal punto di vista tattico in determinate situazioni. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport: "Questa squadra ha mostrato capacità di poter stare in campo con diversi sistemi. Per cui il 4-3-3 potrebbe semplificare a volte le cose, con un vertice basso a centrocampo e due mezzali. Così come il 3-4-2-1 può diventare un’alternativa in corsa per aggirare difese particolarmente chiuse".