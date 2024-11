Le pagelle di Conte, pioggia di 5 su tutti i quotidiani: "Parte schiacciato e regala campo alla Dea"

Crolla il Napoli di Antonio Conte di fronte ai colpi dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La capolista resta tale, ma con qualche certezza in meno dopo il 3-0 incassato al Maradona contro la Dea. "Gasperini si concede il lusso di tenere il capocannoniere del campionato in panchina, per non dare punti di riferimento alla difesa meno battuta. E lo spiazza. Messo sotto sul piano dell'intensità, dopo il doppio cazzotto del primo tempo il suo Napoli resta al tappeto", scriviamo su TMW a corredo del 5 in pagella per l'allenatore salentino dopo l'11^ giornata di campionato.

Un voto che si ripete su tutti i principali quotidiani italiani, sportivi e non. "Regala un quarto d’ora di gioco all'Atalanta, partendo schiacciato nella propria metà campo. Il suo Napoli è impreciso in costruzione e lento in difesa. Mantiene il primo posto, ma avrà tanto da lavorare", la valutazione di Tuttosport. Più netto invece il Corriere dello Sport che analizza anche alcuni date riguardanti la prova degli azzurri: "Punteggio forse eccessivo e neanche un episodio a favore, ma la sconfitta resta netta nonostante un certo equilibrio nel possesso e nei dati".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

la Repubblica: 5