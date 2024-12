Le pagelle di Conte: quanti 7 (e non solo!), crea tanto e poi la vince lui con i cambi

Il Napoli è tornato in vetta alla classifica. Grazie al successo contro il Venezia, di misura, gli azzurri volano a pari punti con l'Atalanta sulla cima del monte del campionato italiano. E il merito non può che essere di Antonio Conte, premiato con un 7 in pagella dal Corriere dello Sport: "Le mani giunte sul rigore di Lukaku e l’esultanza sfrenata dopo il gol sono le istantanee di una giornata di sofferenza ma trionfale: il Napoli produce e sbaglia tantissimo, ma ci crede sempre e alla fine chiude il 2024 al primo posto. Lancia Neres e Kvara dall’inizio per la prima volta, però la risolve Raspadori. Cambio perfetto. Come la scelta di aumentare il potenziale passando al 4-2-3-1. E sono 500 punti da tecnico in Serie A: chapeau".

Anche per Tuttosport l'allenatore salentino merita il 7 in pagella: "Il suo Napoli non rischia mai in difesa e in attacco produce tanto. La gestione dei cambi lo premia". Mezzo voto in meno da parte de La Gazzetta dello Sport: "Toglie giustamente Kvara, vince con Raspadori, ma soprattutto con il lavoro: squadra equilibrata anche in estrema pressione". Per TuttoNapoli.net Conte è addirittura da 8 in pagella: "Il Napoli gioca bene, ma non la sblocca. Ha il coraggio di cambiare modulo ed ha ragione lui. Il suo Napoli torna primo ed è veramente un grande risultato".

Infine il giudizio di TMW: "Avrebbe meritato di chiudere già il primo tempo in vantaggio. Si dice che non faccia un bel calcio, invece nel primo tempo il suo oltre ad essere organizzato a tratti è pure spumeggiante. Anche con Neres e Kvara insieme la squadra non perde equilibrio. E ad ogni gara si vede una crescita nel gioco. Mezzo punto in più per la scelta vincente: al 70' toglie Anguissa e inserisce Raspadori. Indovinate un po'? La decide proprio l'ex Sassuolo".

I VOTI DI CONTE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli.net: 8