Le pagelle di De Bruyne in Cagliari-Napoli: stesso voto per tutti i quotidiani

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Tutti i principali quotidiani sportivi valutano Kevin De Bruyne con un 6,5: qualità da fuoriclasse, presto il belga sarà al 100%.

Il ritorno dal primo minuto di Kevin De Bruyne viene letto dalla stampa con la stessa chiave: classe cristallina, condizione ancora da recuperare. La Gazzetta dello Sport lo fotografa con una formula efficace — «al piccolo trotto, ma da re» — sottolineando come la sensibilità di tocco del belga renda tutto apparentemente semplice, anche quando il ritmo non è quello dei momenti migliori. Il Mattino aggiunge che gli manca la gamba giusta, ma non il destro: inventa per Politano, Hojlund e Alisson senza trovare compagni capaci di accompagnare le sue intuizioni. Una prestazione che avrebbe meritato più fortuna.

De Bruyne trequartista al Napoli: quattro tiri nella ripresa, la sua rifinitura cresce col passare dei minuti

Il Corriere dello Sport inquadra De Bruyne nel ruolo di trequartista destro — creatore di idee, spazi e trame offensive — e nota come la sua qualità nella rifinitura cresca sensibilmente nella ripresa, quando si libera anche con il destro mettendo a referto quattro tiri verso la porta. Tuttosport conferma la lettura: non al massimo della condizione, ma comunque utile per le sue iniziative e le verticalizzazioni che mettono in difficoltà la difesa avversaria. Repubblica si limita a sottolineare l'assenza della giocata decisiva, ma riconosce che sta ritrovando gambe e voglia.

De Bruyne voto 6,5: la stampa italiana promuove il belga, quando sarà al top sarà un problema per tutti

Il verdetto è unanime: sei quotidiani su sei assegnano a De Bruyne un 6,5, dal Corriere della Sera a Il Mattino. Una promozione con riserva che nasconde però una certezza condivisa — quando il belga si accende, incute sempre timore, e quando le gambe torneranno a girare al massimo, il Napoli potrà contare su un centrocampista di livello mondiale in piena forma. Un pensiero che, nell'ottica della corsa scudetto, deve preoccupare non poco le rivali degli azzurri.