Le pagelle di Mazzarri: voti altissimi per l'ex tecnico del Napoli

Il Cagliari strappa un pareggio contro il Napoli ma si mangia le mani per le troppe occasioni sprecate nel corso della gara. Walter Mazzarri però esce dalla sfida soddisfatto per la prestazione e non potrebbe essere altrimenti per come ha rivoltato la squadra sarda, soprattutto dopo il mercato di gennaio. Per la Gazzetta la sua strategia è stata eccellente "meriterebbe di vincere perché fa giocare malissimo il Napoli" poi aggiunge "salvezza possibile". Il Corriere dello Sport scrive che Mazzarri "ha fatto del Cagliari una squadra per la salvezza" pur perdendo due punti "in maniera dolorosa e anche immeritata". Tuttosport invece scrive che "finalmente ha trovato lo schieramento che interpreta al meglio la sua filosofia di gioco". Infine la valutazione di TMW: "L'approccio del suo Cagliari è perfetto. Punta alla vittoria sfruttando la maggiore freschezza dei suoi contro un Napoli stanco. Funziona tutto alla perfezione, tranne la freddezza sotto porta. Conoscendolo, non dormirà stanotte per le troppe occasioni sprecate dai suoi".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7