Le pagelle di Neres: "Non sempre partecipa alla manovra, ma fa impazzire il Maradona"

Diverte e segna. Ecco David Neres, alla prima da titolare. Nel 5-0 del Napoli sul Palermo in Coppa Italia, l'esterno brasiliano - finora soprattutto un'alternativa a Politano - ha trovato la rete e fatto divertire. Oltre all'ennesimo assist. Un piccolo difetto: non sempre partecipa alla manovra: in questo senso meglio la ripresa, quando trova il gol del 4-0.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Ha il potenziale per far impazzire il Maradona. Prima da titolare, primo gol: un paio di numeri da funambolo, un altro assist". Stesso giudizio sulle pagine di Tuttosport: "Realizza il primo gol in maglia azzurra oltre all’ennesimo assist. Sarà difficile per Conte tenerlo fuori".

Si sale a 7,5 dalle parti del Corriere dello Sport: "4° assist in 5 partite, ma stavolta da titolare. Un corner perfetto per la testa del connazionale Juan Jesus. Poi arriva anche il primo gol, su gentile omaggio di Simeone".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7