Le pagelle di Petagna: "I gol semplici non gli piacciono..."

Pericolo dopo 40'', Andrea Petagna impiega però 91' per trovare la via del gol nel successo del Napoli sul Crotone. Per Tuttosport parte maluccio anche se il gol allo scadere giustifica un buon 6,5 in pagella. Il Corriere dello Sport invece si interroga: forse i gol semplici non gli piacciono particolarmente... La rete nel finale, comunque, fa sorridere lui ed il Napoli.

Le pagelle di Petagna



Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

la Repubblica: 6

TMW: 6,5

Tuttonapoli: 6