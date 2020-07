Le pagelle di Zielinski: premiato da molti, bocciato dal Corsera

“Il più lucido in mezzo, assist di tacco che Fabian spreca. Almeno ci prova fino in fondo”. Così scrive della prestazione di Piotr Zielinski l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che mette 6 in pagella al polacco. Per Il Mattino Piotr è da 6,5, così come per il Corriere dello Sport che scrive:

“Bello come sempre, nelle veroniche e nelle sterzate. Dà un senso al palleggio e rappresenta un riferimento preoccupante per la Dea, che gli mette gli occhi addosso e lo soffre, pure nella ripresa, quando di tacco apre l’area per Fabian”.

Pagelle Zielinski

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6,5

Il Mattino 6,5

Corriere della Sera 5

Tuttonapoli 5,5