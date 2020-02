Le probabili della Gazzetta - Milik ed Allan Out. Nel Barcellona scelte obbligate

Pochi dubbi di formazione per Napoli-Barcellona secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Napoli si schiererà con il 4-3-3 solito con Ospina tra i pali, difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. In mediana ci sarà Demme, con Fabiàn e Zielinski ai suoi fianchi. In attacco il tridente dei piccoletti con Callejon, Insigne e Mertens.

Pochi dubbi anche per il Barcellona, che si schiererà col 4-3-3 con Ter Stegen e linea a quattro con Semedo, Piquè, Lenglet e Firpo. In mediana regia affidata a Busquets, con De Jong e Arthur a completare il reparto. In avanti con Messi e Griezmann ci sarà il giovane talento Ansu Fati.