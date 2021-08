Le tre soluzioni interne (secondo il Napoli) per sostituire Insigne

Chi al posto di Lorenzo Insigne in caso di cessione? Il mercato aiuterà il Napoli? Forse no, comunque della rosa ci sono tre opzioni come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lozano che può giocare anche a sinistra, dove può giocare anche Elmas, lo stesso Ounas adattabile in tutte le posizioni della trequarti".