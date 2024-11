Libero ammette: "Il Napoli non è sempre bello ma è dannatamente efficace, è da Scudetto!"

Foto al campionato di Serie A su Libero. La classifica è corta. Il Napoli è in vetta e dietro sono tante le squadre che inseguono: "La lotta Scudetto in Serie A diverte gli appassionati e rappresenta una contrapposizione tra diverse filosofie.

C’è il pragmatismo del Napoli, non sempre bello ma dannatamente efficace, il calcio spumeggiante dell’Inter, che quando è in giornata dà la sensazione di poter mettere alle corde anche l’avversario più forte, e poi l’ardore dell’Atalanta, che magari avrà qualcosa in meno nella qualità della rosa, ma non è seconda a nessuno per quanto riguarda atteggiamento e voglia di vincere. L’1-0 con cui il Napoli supera la Roma al Maradona offre la perfetta diapositiva della stagione degli azzurri".