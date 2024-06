Prima pagina Libero: "Andate a zappare, pippe azzurre! Spalletti imbarazzante"

vedi letture

"Andate a zappare", questo il titolo durissimo del quotidiano Libero in edicola oggi. Niente giri di parole dopo una prestazione da dimenticare: "Finisce con due gol della Svizzera l'Europeo dell'Italia. Spalletti imbarazzante. Di Lorenzo simbolo del disastro", si legge. "L'Italia va a casa. E meno male, ché altre figuracce come quella di Berlino è meglio evitarle.

La Svizzera non solo vince (2-0, gol di Freuler e Vargas) ma lo fa con estrema facilità, praticamente senza sudare. Quella di Yakin è un’ottima squadra che diventa grande contro questa Italia piccolissima. La Nazionale di Spalletti ha scritto in poche settimane un manuale su tutto ciò che non va fatto in un Europeo: cambiare formazioni, interpreti, principi, idee, strategie in continuazione. Un inno all’incoerenza".