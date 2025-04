Libero: "Scudetto? Enorme occasione persa per il Napoli. Forse irripetibile..."

“L’Inter rallenta, ma il Napoli non ne approfitta", scrive Libero con l'editoriale post Bologna-Napoli e il commento alla prova del Dall'Ara decisa dalle reti di Anguissa e Ndoye. Un gol per tempo e Inter sempre avanti di tre punti: "Dopo il pareggio dei nerazzurri di sabato sul campo del Parma, gli azzurri di Conte non vanno infatti oltre l’1-1 in casa del Bologna, perdendo l’opportunità di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Insomma, si tratta di un’enorme occasione persa per i campani, forse irripetibile, considerando che mancano solamente sette giornate al termine del campionato (l’Inter resta così avanti di tre lunghezze).

Certo, pareggiare al Dall’Ara non rappresenta un fallimento, considerando lo straordinario livello mostrato dalla squadra di Italiano in questa stagione. I rossoblù, infatti, sono quarti in classifica, a una sola lunghezza dalla terza posizione occupata dall’Atalanta, forti di cinque vittorie e, appunto, un pareggio nelle ultime sei giornate di campionato (e diventano sei le vittorie aggiungendo la Coppa Italia)“.