Licari sulla Gazzetta: "Sorteggi italiane? Il Napoli parte decisamente avanti con l'Eintracht"

Fabio Licari ha commentato in un fondo per La Gazzetta dello Sport i sorteggi europei

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Licari ha commentato in un fondo per La Gazzetta dello Sport i sorteggi europei: "Le italiane, per una volta, non sembrano destinate allo scivolo pensionistico: evitate le big, Real, Bayern, City, Chelsea, lo stesso Benfica, tutte teoricamente fuori dalla portata di Inter e Milan, non restavano che Tottenham e Porto. Così è stato. Niente più alibi, si può passare. Il Napoli parte decisamente avanti con l’Eintracht. Discorso non diverso per le altre coppe: meglio la Juve con il Nantes, Roma di sicuro non inferiore al Salisburgo, mentre il sorteggio regala ai playoff un Barcellona-United che poteva essere la finale di Europa League. Infine, Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina in Conference: con tutto il rispetto per i portoghesi, l’obiettivo è oltre. Sette su sette è un traguardo storico, ma non impossibile".