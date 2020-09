Llorente, doppia opzione per l'addio: restare in Campania o tornare in patria

Fernando Llorente ed una certezza: l'addio al Napoli in questa sessione di mercato. Del futuro del centravanti arrivato la scorsa estate a parametro zero parla il Corriere del Mezzogiorno, che analizza le offerte per l'ex Tottenham.

"Su Llorente c’è sempre il Benevento ma anche lo spagnolo attende eventuali proposte dall’estero. Il Napoli per l’attacco ha già fatto le sue scelte, ci sono Osimhen, Mertens e Petagna nel ruolo di attaccanti centrali, bisogna sfoltire l’abbondanza".