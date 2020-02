Llorente e Lozano verso il rientro: domani i due attaccanti si alleneranno in gruppo

Fernando Llorente e Hirving Lozano non si sono allenati insieme al gruppo negli ultimi giorni. Il primo è stato messo fuori uso dall'influenza, il secondo ha svolto allenamento personalizzato nella giornata di ieri e probabilmente sarà così anche oggi. Per i due - si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - il rientro in gruppo è previsto per domani.