Lo staff medico perde D'Andrea: promossa la dott.ssa che lavora in Primavera

In casa Napoli ci sono dei cambiamenti anche per quel che riguarda lo staff medico. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lo staff medico ha perso Enrico D’Andrea che dopo sedici anni ha lasciato il Napoli, trasferendosi al Benevento. Il Napoli non lo sostituirà con un altro profilo, intensificherà la collaborazione con la dottoressa Cerrone che lavora nella Primavera e supporterà anche lo staff medico della prima squadra".