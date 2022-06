Lo strappo alla regola di ADL sul monte ingaggi: possibile svolta per Koulibaly

Questa la possibile svolta per la permanenza in azzurro del difensore. A scriverne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"De Laurentiis e Ramadani hanno parlato: e il tema, ovviamente, è stato Koulibaly. Il manager del capitano del Napoli è stato in Italia e anche a Roma la scorsa settimana senza però incontrare il presidente, ma successivamente è andato in scena un contatto incentrato sul futuro del totem della difesa azzurra: se arriveranno offerte ritenute congrue, e dunque almeno vicine ai 40 milioni della valutazioni di partenza, allora saranno analizzate, altrimenti si vedrà. Le strade sono due: il giocatore potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto (termine 2023); oppure le parti potrebbero riaprire il discorso del prolungamento, anche perché De Laurentiis, nonostante il Napoli abbia intrapreso una rigida politica di abbattimento del monte-ingaggi, per Kalidou potrebbe essere pronto a fare un'eccezione che soddisfi, però, entrambe le parti".