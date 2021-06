Lobotka cerca rilancio: c'è un dato 'allarmante' sul suo acquisto

Stanislav Lobotka, chi l'ha visto? Lo ha sponsorizzato Hamsik, è arrivato nel pieno della rivoluzione del gennaio 2020, eppure non ha mai convinto, giocando troppo poco. Il dato emblematico è il seguente: 527' negli ultimi nove mesi. Per questi motivi Spalletti vuole conoscerlo e lo studierà a Dimaro in occasione della prima parte del ritiro estivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.