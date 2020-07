Lobotka, dai problemi iniziali alla crescita delle ultime gare: ora Gattuso si fida di lui

Stanislav Lobotka è approdato al Napoli nel corso dell'ultima finestra di mercato e pian piano ha conquistato la fiducia di Rino Gattuso. Di questo tema ha parlato oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "Arrivato in gennaio dal Celta Vigo, Stanislav ha incontrato un po’ di problemi a entrare in sintonia con i metodi di allenamento e ha avuto qualche fastidio muscolare iniziale. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è salito e adesso Gattuso si fida pienamente di lui, come è capitato sin dall’inizio con Diego Demme, l’altro regista".