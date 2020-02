Lobotka ha già incantato Gattuso: con la Samp più veloce di Elmas ed Insigne

Per apprezzare tutto il potenziale di Stan Lobotka bisognerà attendere ancora qualche settimana, il tempo necessario al giocatore di slovacco per entrare in piena sincronia con l'idea di calcio di Rino Gattuso. Al momento, però, l'ex Celta Vigo ha già attirato su di se l'attenzione di tifosi ed addetti ai lavori, con i numeri che ovviamente lavorano dalla sua parte: come evidenziate oggi da Il Corriere dello Sport, contro la Sampdoria Lobotka è stato il più veloce (7.9 km/h), anche più di Elmas (7.6) o Insigne (7.3).