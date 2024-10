Lobotka non recupera per il Milan: i tempi si sono allungati, i dettagli

Niente Milan-Napoli per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, ai box da poco meno di un paio di settimane a causa di una elongazione del semitendinoso, non ce la farà a recuperare per il big match in programma domani sera a San Siro. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L'ex Celta Vigo - si legge - non è ancora in grado di riprendere il suo posto in mezzo al campo. Resterà a lavorare a Castel Volturno in vista dell’Atalanta, con cui il Napoli giocherà sabato prossimo. O forse pensando già al match con l’Inter del 10 novembre, proprio prima della sosta.