Lobotka out per la quarta volta: la partita in cui Spalletti spera di ritrovarlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Lobotka non ci sarà domenica contro l'Empoli: ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, dovrà fermarsi per una decina di giorni con l’obiettivo di tornare in campo l’8 maggio nella trasferta di Torino. Per il centrocampista slovacco è il quarto stop per problemi muscolari: si tratta di una perdita significativa sia per le letture nella fase difensiva che per la capacità di orientare il possesso palla.