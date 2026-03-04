Lobotka out? Conte ha già pronta la soluzione tattica

Napoli con i dubbi legati alle condizioni di Stanislav Lobotka. L’eventuale assenza del regista slovacco costringerebbe Antonio Conte a rivedere gli equilibri del centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, la soluzione è già pronta. Il candidato principale a sostituire Lobotka è Billy Gilmour, appena rientrato dopo un lungo stop. Come scrive il quotidiano: “In ogni caso, è pronto Gilmour. Meno male, appena rientrato dal suo lungo infortunio, quella pubalgia che lo ha spinto all’intervento chirurgico a Londra: con il Torino, dunque, toccherà allo scozzese”.

Il Napoli continua comunque a monitorare la situazione del centrocampista slovacco

“A meno che non sia il regista slovacco a spingere per giocare. Sotto questo aspetto Conte è uno della vecchia guardia: ai suoi tempi era molto importante il sentore del calciatore. Ora, magari, è diverso. Ma in ogni caso l’intoppo muscolare invita alla cautela”. Per Lobotka, inoltre, si avvicina anche un appuntamento molto importante con la sua nazionale: “Anche perché per Lobotka arriva un altro momento chiave della stagione: la semifinale playoff per i Mondiali contro il Kosovo. E lui vuole esserci con questo appuntamento del suo Paese con la storia”.

Intanto a Castel Volturno saranno giorni decisivi per capire se esistono margini per recuperarlo almeno per la panchina. Come spiega ancora Il Mattino:

“Saranno intanto i giorni di Lobotka. Oggi, domani e magari anche venerdì mattina. Si parlerà di lui, delle sue possibilità di recupero per il Torino, della grande paura e dell’attesa di una guarigione lampo”.

In ogni caso Conte sembra avere già le idee chiare sulla soluzione tattica:

“Conte non ha dubbi su chi far giocare al suo posto e sull’eventuale modulo da adottare in sua assenza: si resta con il 4-2-3-1. Ovviamente, anche quello di Gilmour è una piccola accelerazione”.