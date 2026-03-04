Retroscena Lobotka: a Verona si è toccato tre volte quadricipite ed è rimasto in campo

Si ferma Stanislav Lobotka, che difficilmente sarà a disposizione per l’anticipo col Torino. A raccontare la situazione è la Repubblica, che sottolinea come il centrocampista slovacco sia ormai vicino al forfait: “Alza bandiera bianca pure l’ultimo dei Fab Four: Stanislav Lobotka, indisponibile quasi certamente per l’anticipo di venerdì al Maradona (20.45) con il Torino”.

Il club azzurro ha comunicato ufficialmente la natura del problema fisico.

“Sovraccarico muscolare: è questo il bollettino medico ufficiale diffuso a malincuore dal Napoli”. Secondo il quotidiano, la società ha provato fino all’ultimo a capire se ci fossero margini per recuperare il centrocampista, senza però riuscirci: “Il Napoli ha sperato fino all’ultimo di non perdere un altro dei suoi pezzi pregiati: l’ennesimo”. L’origine del problema risalirebbe alla gara giocata sabato scorso allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona. Come racconta ancora Repubblica: “L’infortunio del regista slovacco risale in realtà a sabato scorso, al Bentegodi”.

Durante la partita Lobotka aveva già mostrato segnali evidenti di fastidio muscolare: “Prima di essere sostituito al minuto 73, il regista slovacco si era toccato per tre volte il quadricipite della coscia sinistra nel tentativo, poi rivelatosi vano, di rimanere in campo”. Un dettaglio che inizialmente era passato quasi inosservato, complice la tensione della partita: “Il suo problema fisico era sfuggito a caldo per le tensioni della partita e perché il leader azzurro aveva lasciato il terreno di gioco dalla linea di fondo invece di avvicinarsi alla panchina”.