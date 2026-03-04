Quanti rientri col Torino? Repubblica: "Anguissa e De Bruyne verso la convocazione"

vedi letture

"Venerdì sera potrebbero per la prima volta ritornare tra i convocati Frank Anguissa - indisponibile dal 9 novembre - e Kevin De Bruyne, appena rientrato in gruppo dopo 130 giorni trascorsi in convalescenza". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Ogni settimana c'è un problema nuovo e quello che si è presentato con lo stop di Lobotka è senza precedenti, visto che il Napoli per la prima volta rischia di non schierare tra i titolari nessuno dei suoi big del centrocampo. Nella formazione iniziale contro il Torino mancheranno infatti le quattro stelle che all'inizio della stagione erano state celebrate come i 'Fab Four': Anguissa, De Bruyne, McTominay e il regista slovacco, l'ultimo ad alzare bandiera.

Il Napoli dei Fab Four

Il quotidiano scrive: "Si è visto per l'ultima volta lo scorso 25 ottobre, quando gli azzurri travolsero l'Inter al Maradona proprio con i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. I rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato sono dunque più che leciti, al di là della resilienza straordinaria della squadra di Conte".