Lobotka sta meglio e non vede l'ora di tornare: il Torino nel mirino

Lobotka sta meglio e corre verso il recupero, vede il Torino mentre non vede l'ora di tornare in campo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni dello slovacco: "Manca dalla gara con la Roma del 18 aprile, lesione al bicipite femorale destro, si è fermato per due partite e lunedì si è unito al gruppo per ritrovare quanto prima una maglia da titolare.

Sabato col Torino spera di rivedere il campo, vuole concludere questo finale di stagione che l'ha visto protagonista da una prospettiva privilegiata: la zona di sua competenza, al centro della mediana, per ribadire di essersi preso il Napoli dopo tanta attesa".