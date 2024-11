Lobotka torna con l'Inter: della sua importanza ha detto tutto Fabregas

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, tornerà in campo contro l'Inter dopo aver saltato le ultime quattro partite per infortunio: "Gilmour, eccetto la gara contro l’Atalanta, ha ben figurato ma Lobotka ha acquisito uno status internazionale, come dimostrano le parole di Fabregas dopo Napoli-Como. Incide anche l’abitudine a giocare in questa squadra, l’armonia nei meccanismi sviluppati con i compagni. Il suo rientro in campo può dare tanto al Napoli in entrambe le fasi di gioco".