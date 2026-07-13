Di Lorenzo, il rinnovo e non solo: il capitano ha un obiettivo per questa stagione

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Il Napoli vuole prolungare il contratto di Giovanni Di Lorenzo: punto di riferimento della squadra, entrerà nella Top 10 di sempre per presenze in azzurro.

Il Napoli è pronto a blindare anche Giovanni Di Lorenzo. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il capitano azzurro è destinato a prolungare il proprio contratto di un'altra stagione, portando la scadenza fino al 2029. Un segnale di fiducia nei confronti di uno dei simboli più importanti del ciclo vincente degli ultimi anni.

Numeri da leader, obiettivo top 10 nella storia: Di Lorenzo resta

Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, la scorsa stagione è stata condizionata anche dall'infortunio di Di Lorenzo, da sempre considerato uno degli stakanovisti del calcio italiano per continuità e capacità di recupero. Arrivato al Napoli dall'Empoli nel 2019, il terzino ha collezionato finora 305 presenze, con 20 gol e 42 assist, conquistando due Scudetti, una Supercoppa Italiana e l'Europeo 2021 con la Nazionale. Nella prossima stagione il capitano punta inoltre a entrare nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia del club.