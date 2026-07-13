Ringiovanire sì, ma senza rivoluzionare: le linee guida per il calciomercato Napoli

vedi letture

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con l'età media più alta della Serie A, il Napoli punta a ringiovanire mantenendo intatta la propria ossatura.

Il Napoli guarda al futuro senza rinnegare il passato. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro ha concluso la scorsa stagione con l'età media più alta della Serie A e, per questo, uno degli obiettivi del nuovo ciclo sarà quello di abbassarla gradualmente.

Continuità con il passato per il Napoli

Il ringiovanimento non comporterà una rivoluzione. Aurelio De Laurentiis ha infatti ribadito la volontà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, mantenendo in rosa quella "vecchia guardia" che garantisce esperienza, leadership e senso di appartenenza. Le modifiche all'organico, dunque, dovrebbero essere limitate, con pochi innesti mirati accanto ai giocatori già considerati fondamentali.