Calciomercato Napoli, Allegri punta su Meret: i piani per la porta azzurra

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Alex Meret è destinato a restare il punto di riferimento tra i pali del Napoli.

Alex Meret è destinato a restare il punto di riferimento tra i pali del Napoli. Nonostante le voci di mercato e i rumors legati a possibili nuovi innesti, il portiere friulano continua a godere della fiducia di Massimiliano Allegri, pronto ad affidargli ancora una volta la maglia da titolare. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Meret è oggi il calciatore con la maggiore anzianità all'interno della rosa azzurra. Il quotidiano ricorda infatti che "il giocatore più longevo in casa Napoli è Alex Meret, che difende i pali della porta azzurra dall'estate del 2018, ben otto anni fa".

Napoli, Meret più di Milinkovic-Savic

L'attuale contratto del portiere è in scadenza nel giugno 2027, ma la sua posizione all'interno del progetto tecnico appare tutt'altro che in discussione. Almeno nelle intenzioni del nuovo allenatore. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, "Allegri lo preferisce a Milinkovic-Savic ed è pronto ad affidargli il ruolo da titolare se il mercato non dovesse stravolgere questi pensieri".