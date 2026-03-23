Lotta Scudetto, che incrocio dopo la sosta: Inter-Roma e Napoli-Milan. Calendari a confronto

vedi letture

La 31^ giornata di Serie A, dopo la sosta, potrebbe davvero essere un crocevia per lo Scudetto.

A 8 giornate dalla fine, si riapre la corsa Scudetto e torna ad essere incerta la testa del campionato di Serie A. Dopo il pareggio dell'Inter a Firenze che permette a Milan e Napoli di accorciare rispettivamente a -6 e -7 sulla capolista della Serie A. Già al rientro, saranno scintille, visto che l'Inter ospita la Roma di Gasperini a San Siro e le due inseguitrici si affrontano in una sfida del Maradona che potrebbe essere sia teatro di una ripartenza per il rush finale, che del definitivo sipario che cala sul campionato. La 31^ giornata di Serie A, dopo la sosta, potrebbe insomma davvero essere un crocevia per lo Scudetto.

I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli per le ultime giornate:

1. INTER 69 punti

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. MILAN 63 punti

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 62 punti

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Parma-Napoli

33ª giornata, Napoli-Lazio

34ª giornata, Napoli-Cremonese

35ª giornata, Como-Napoli

36ª giornata, Napoli-Bologna

37ª giornata, Pisa-Napoli

38ª giornata, Napoli-Udinese