Lozano boom: l'impietoso confronto con i numeri del primo anno

Numeri impressionanti in questo avvio di stagione per Hirving Lozano, soprattutto se confrontati con quelli della prima stagione in maglia Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Nella stagione divisa a metà tra Ancelotti e Gattuso ha assommato 34 presenze con 1.508 minuti nel contachilometri personale e soltanto 5 gol realizzati, vale a dire uno ogni 6 partite e mezza per lo score di una rete ogni 301 minuti giocati.

Ora, invece, è tutta un’altra storia. Già 7 gol messi a segno, 6 in campionato e uno in Europa League, per un totale di 16 presenze e 954 minuti giocati. Un gol ogni 137 minuti, cioè ogni partita e mezza Lozano timbra il cartellino. C’è bisogno di altre conferme per poter dire che, sì, questo è il vero Lozano?".