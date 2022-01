Lozano, che bocciatura sui quotidiani: voti bassissimi per il messicano

Non servono molte parole per commentare la prova di Lozano contro la Fiorentina. Il messicano colpisce un palo ma poi si fa espellere ingenuamente e i quotidiani non possono che commentare in modo negativo la sua prova.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Colpisce un palo, ma poi si fa espellere"

Voto 4 per il Corriere dello Sport

"Il palo, vabbè, poi il rosso".

Voto 5 per Tuttonapoli

"E' il più pericoloso nel momento di massima spinta, colpendo un palo a portiere battuto e dando vivacità nonostante 16 giorni di positività, il viaggio ed il ritorno in campo praticamente con un solo allenamento. Poi allunga il piede e combina la frittata".