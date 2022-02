Lozano, cominciato l'iter di controlli: almeno un mese di stop anche senza intervento

Le valutazioni sono in corso: Hirving Lozano sarà operato o no dopo l'infortunio alla spalla rimediato con la maglia del Messico? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: "Lozano ha cominciato l'iter dei controlli: lo staff medico aspetta di scongiurare definitivamente il pericolo dell'intervento, ma la lussazione alla spalla destra rimediata con il Messico gli costerà come minimo un mese di pausa forzata".