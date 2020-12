"Lozano iradiddio, spacca la partita": i quotidiani pazzi del messicano

Un giocatore completamente rigenerato. Hirving Lozano è la firma principale del difficile successo del Napoli contro la Sampdoria. Entra nella ripresa e ci mette poco a ripagare Gattuso della mossa con palo, gol e assist. “Spacca la partita con gol e assist, ma soprattutto dando profondità ad un Napoli che faticava”, scrive la Gazzetta. Per Tuttosport accende la luce col suo ingresso, mentre dal Corriere dello Sport viene definito come un’iradiddio che fa tutto ciò che il Napoli non si era neanche sognato di immaginare.

Le pagelle di Lozano

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7

TMW 8

Tuttonapoli 8