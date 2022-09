Lozano, nessun problema con Spalletti: ecco cosa è accaduto contro il Milan

"E allora, la prima del Chucky. La prima danza del gol di una stagione cominciata per benino e proseguita così così"

Nessun problema tra Luciano Spalletti e Hirving Lozano, che qualche immagine sui social aveva ritratto innervosito dopo la gara col Milan in cui non era entrato in campo. Scrive così il Corriere dello Sport: "E allora, la prima del Chucky. La prima danza del gol di una stagione cominciata per benino e proseguita così così: un po' per l'esplosione di Politano, in forma strepitosa e poi costretto a fermarsi sul più bello, un po' per qualche problema accusato a ridosso della trasferta di Champions con i Rangers.

Un virus influenzale, per la precisione, che oltre a escluderlo dai convocati per Glasgow lo ha evidentemente debilitato: tanto che Spalletti lo ha prima spedito in panchina a San Siro e poi, al momento dell'infortunio di Matteo, ha scelto Zerbin. Accendendo, evidentemente, gli spiriti di Lozano: il video della sua uscita dal campo con accenno di polemica nei confronti di Domenichini, il vice del signor Luciano che a Milano lo ha sostituito in sella per la squalifica del boss, ha fatto il giro del web. Un episodio aperto e chiuso così, come una parentesi; come una macchiolina impercettibile su una camicia bianca immacolata da indossare sotto lo smoking richiesto dal primo posto. Tutto dimenticato? Ma sì".