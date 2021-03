Lozano non vede l'ora di tornare: spunta il retroscena che lo conferma

Lozano non vede l'ora di tornare in campo e lo conferma la scelta di allenarsi, ieri, nonostante Gattuso avesse concesso due giorni di riposo alla squadra prima della ripresa. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Oggi il Chucky verrà valutato, nei prossimi giorni farà altri test, sarà costantemente monitorato per capire a che punto è il recupero dopo l'infortunio alla coscia destra. Gattuso punta a portarlo in panchina con il Milan.