Lozano, possibile dietrofront: con un buon finale di stagione il Napoli non lo venderà

Chissà che Hirving Lozano oggi contro la Roma non possa addirittura partire dal primo minuto. Un dubbio che la dice lunga sul periodo positivo, finalmente, dell'attaccante messicano con il Napoli. E chissà che questo momento non possa cambiare anche le carte del suo futuro. Secondo Tuttosport, infatti, se dovesse fare un finale di stagione degno della reputazione che aveva in Olanda e dell'investimento fatto dal Napoli, non è escluso che il club azzurro faccia dietrofront e decida di non venderlo più.