Lozano sfida il cronometro: fissata la data per il rientro in campo

E' ancora out, Hirving Lozano, che ha saltato tutto il mese di febbraio e prima del mese prossimo non si vedrà di nuovo in campo.

TuttoNapoli.net © foto di TuttoSalernitana.com E' ancora out, Hirving Lozano, che ha saltato tutto il mese di febbraio e prima del mese prossimo non si vedrà di nuovo in campo. Dall’ultima sosta è tornato con una spalla in disordine e ora, come si legge sul Corriere dello Sport, sta sfidando il cronometro per concedersi la trasferta di Verona del 13 marzo prossimo.