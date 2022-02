Lozano torna oggi in Italia: attesa per nuovi esami e tempi di recupero

Come sta Hirving Lozano dopo l'infortunio alla spalla destra rimediato in Nazionale? Si è parlato di lussazione ma per i tempi di recupero sarà necessario fare nuovi controlli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oggi il messicano tornerà in Italia e lo staff medico approfondità così il suo infortunio per la definizione dei tempi di recupero. E' probabile che il Chucky debba star fuori per diverse settimane e dunque sarà assente nel momento clou della stagione.