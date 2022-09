Lozano verso una maglia da titolare con il Torino: se non recupererà bene, pronta l'alternativa

Rimasto in panchina contro il Milan, Hirving Lozano ha ritrovato il sorriso e il gol col Messico e si candida per il Torino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimasto in panchina contro il Milan, Hirving Lozano ha ritrovato il sorriso e il gol col Messico e si candida per il Torino. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Fuori Politano per infortunio, l’allenatore della capolista recupererà l’ala messicana. Lozano dovrebbe giocare dall’inizio, sabato contro il Torino al Maradona, anche se sbarcherà in Italia agli sgoccioli, con gli strascichi del fuso orario da smaltire. Non sarà semplice per lui riconnettersi con la squadra e con l’ambiente, ma l’entusiasmo è un motore. Lozano aveva saltato la partita contro i Rangers perché debilitato da un’influenza, il Messico gli ha restituito la sicurezza di essere guarito. Se Spalletti preferisse tenerlo in panchina per liberarne la velocità in corso d’opera, il suo posto verrebbe preso da Zerbin".