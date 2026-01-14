Lucca, affare con il Benfica congelato: svelato il motivo

di Arturo Minervini

In casa Napoli tiene sempre banco la possibile operazione che potrebbe portare Lorenzo Lucca dal Napoli al Benfica, ma la trattativa appare al momento in fase di stallo. Il nodo resta legato alle cifre considerate troppo elevate dal club portoghese, che hanno di fatto congelato ogni sviluppo successivo.

Una situazione che, di riflesso, blocca anche il mercato in entrata degli azzurri. In assenza di cessioni, il club è costretto a muoversi entro i paletti del cosiddetto mercato a saldo zero, senza possibilità di nuovi acquisti. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino.