Lucca bocciato dai quotidiani: "Rosso ingenuo, non è tollerabile ciò che ha fatto"
Lorenzo Lucca non aveva demeritato fino al clamoroso rosso con provocazione all'arbitro. I quotidiani sono d'accordo con voti bassi in pagella.
Voto 4,5 per il Corriere dello Sport
"Stavolta meglio nel gioco spalle alla porta con diverse sponde utili, ma rovina tutto col rosso evitabile".
Voto 4 per La Gazzetta dello Sport
"Urla all'arbitro "sei matto", ma su certi palcoscenici non è tollerabile e viene cacciato. Prima si da da fare, ma sbaglia un paio di controlli facili. E manda fuori di testa da pochi passi".
Voto 4 per Tuttonapoli
"Suo il primo tiro del match, ma non trova un buon impatto. Qualche buona sponda ma un errore pesante al 26 sul filtrante perfetto di Scott. Nel secondo tempo sparisce, si becca un rosso imperdonabile per una protesta eccessiva".
