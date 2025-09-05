Lucca, impatto in salita: i motivi dell'avvio non indimenticabile dell'ex Udinese
TuttoNapoli.net
Lorenzo Lucca è partito titolare in entrambe le partite di campionato del Napoli, prima contro il Sassuolo e poi contro il Cagliari. All'esordio non ha fatto male, mentre per l'ultimo match del Maradona i giudizi sono stati negativi. Sull'impatto del centravanti classe 2000 si è soffermato oggi in edicola il Corriere dello Sport:
"Lucca s'è presentato con i 12 gol realizzati in campionato con l'Udinese, 14 con la Coppa Italia, ma l'impatto è stato normalmente in salita: è cambiata la dimensione, sono cambiati i dettami tattici e le pressioni, Calma e sangue freddo. Hojlund, invece, ripartiră dai 10 gol di una stagione difficilissima per tutto lo United tra Premier e coppe"
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com