Lucca, impatto in salita: i motivi dell'avvio non indimenticabile dell'ex Udinese

Lorenzo Lucca è partito titolare in entrambe le partite di campionato del Napoli, prima contro il Sassuolo e poi contro il Cagliari. All'esordio non ha fatto male, mentre per l'ultimo match del Maradona i giudizi sono stati negativi. Sull'impatto del centravanti classe 2000 si è soffermato oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Lucca s'è presentato con i 12 gol realizzati in campionato con l'Udinese, 14 con la Coppa Italia, ma l'impatto è stato normalmente in salita: è cambiata la dimensione, sono cambiati i dettami tattici e le pressioni, Calma e sangue freddo. Hojlund, invece, ripartiră dai 10 gol di una stagione difficilissima per tutto lo United tra Premier e coppe"