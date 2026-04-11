Lukaku a parametro zero, due big in agguato: il Napoli ha già deciso il suo futuro

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Il prestigioso quotidiano turco Fanatik annuncia l'interesse di due grandi club di Istanbul per il centravanti belga. Il Napoli avrebbe già deciso

Il caso Lukaku valica i confini italiani e sbarca in Turchia. Secondo quanto riporta il quotidiano Fanatik, due colossi della Super Lig come Besiktas e Fenerbahçe starebbero seguendo con grande attenzione l'evolversi della vicenda, pronti a inserirsi qualora il centravanti belga dovesse lasciare il Napoli a fine stagione senza riscatto del contratto. Il giornale turco parla apertamente di Lukaku come possibile parametro zero, alludendo a una rescissione contrattuale come conseguenza diretta dei fatti delle ultime settimane. La testata annuncia inoltre che il Napoli avrebbe già preso la propria decisione in merito al futuro del giocatore, definendo la situazione come un'ottima notizia per i club turchi interessati.

Lukaku torna a Castel Volturno: rientro previsto la prossima settimana in vista di Napoli-Lazio

Sul piano pratico, dopo aver saltato Napoli-Milan e la trasferta di Parma restando in patria per smaltire un fastidio fisico in vista del Mondiale, Romelu Lukaku è atteso a Castel Volturno la settimana prossima, in concomitanza con la preparazione della squadra per il match interno contro la Lazio. Un rientro che tutti attendono con grande curiosità, non tanto per ragioni tecniche quanto per le implicazioni che il confronto con la società e con Antonio Conte potrebbe avere sul futuro immediato del giocatore all'ombra del Vesuvio.

Lukaku fuori rosa Napoli: l'esclusione dal gruppo è l'ipotesi più concreta nelle ultime giornate di Serie A

Anche qualora rientrasse fisicamente a Castel Volturno, è assai improbabile che Lukaku riveda il campo nelle ultime giornate di campionato. Il Napoli ha già preannunciato la valutazione di provvedimenti disciplinari severi, con l'esclusione dalla rosa che rimane l'opzione più concreta sul tavolo della dirigenza. Un epilogo amaro per quello che avrebbe dovuto essere l'anno del rilancio del belga in Serie A, trasformatosi invece in una delle storie più tormentate della stagione azzurra. La sensazione, tra indiscrezioni italiane e turche, è che il capitolo Lukaku-Napoli sia già giunto al capolinea.