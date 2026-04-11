Obiettivo ringiovanimento: Juan Jesus e Spinazzola verso l'addio a fine stagione

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Il Corriere del Mezzogiorno conferma che abbassare l'età media della rosa è uno degli obiettivi principali dell'estate azzurra.

Accanto alla riduzione del monte ingaggi, il Napoli punta con decisione al ringiovanimento della rosa nella prossima sessione estiva di calciomercato. Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Juan Jesus e Leonardo Spinazzola — entrambi in scadenza di contratto a giugno — sono fortemente in bilico. I rispettivi 34 e 33 anni pesano in maniera determinante sulla valutazione del club, che ha già attivato lo scouting internazionale da alcune settimane per individuare un difensore centrale mancino e un esterno sinistro pronti a raccogliere la loro eredità.

Olivera nel mirino di Atletico Madrid e Nottingham Forest: il Napoli valuta la cessione dell'uruguaiano

Non ci sono solo i due over 33 tra i partenti potenziali in difesa. Anche il futuro di Mathias Olivera è ancora tutto da definire. Il terzino uruguaiano, 28 anni, ha attirato le attenzioni di club importanti come l'Atletico Madrid e il Nottingham Forest. Nel suo caso la logica è diversa rispetto a quella che guida le valutazioni su Juan Jesus e Spinazzola: Olivera è nel pieno della maturità calcistica, e una sua eventuale cessione risponde principalmente a un'opportunità di monetizzazione, con il club pronto a valutare offerte congrue per non perdere il giocatore a parametro zero nei prossimi anni.

Napoli cerca terzino sinistro e difensore mancino: lo scouting è già al lavoro per l'estate 2025

Le tre possibili partenze disegnano un reparto difensivo che potrebbe cambiare volto in modo sostanziale nella prossima estate. Il Napoli ne è consapevole e si sta muovendo con anticipo: lo scouting internazionale del club è già operativo da settimane alla ricerca di profili giovani e di qualità per rinforzare il lato sinistro della difesa. L'obiettivo è non arrivare impreparati a giugno, costruendo una rosa più giovane, più sostenibile economicamente e competitiva per tornare a lottare ad alti livelli in Serie A e in Champions League.